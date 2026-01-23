Pronostico Inter-Pisa: segno 1 "scontato" per i bookie e allora...

Pronostico e quote Inter-Pisa: Over 2,5

Finora, infatti, tutti i ko rimediati in stagione sono arrivati contro gli avversari più quotati (o, come dicono alcuni, negli scontri diretti). In campionato, in rigoroso ordine cronologico, 3-4 con la Juventus, 1-3 contro il Napoli, 0-1 contro il Milan fino al 2-2 più recente nel ritorno al Meazza di nuovo con il Napoli. In Champions, nelle ultime tre esibizioni, 1-2 con l’Atletico Madrid, 0-1 con il Liverpool e il già ricordato 1-3 contro l’Arsenal di martedì scorso.

L’anticipo di stasera, però, è contro il Pisa di Gilardino che, a differenza di tutte le squadre fin qui nominate, è ultimo nella classifica di Serie A insieme al Verona e, di conseguenza, non dovrebbe rientrare nella casistica prima descritta.

I toscani hanno vinto una volta sola dopo 10 giornate e adesso sono trascorse esattamente 10 giornate da quell’unico successo. La salvezza, al momento, è solo 3 punti più su e servirebbe un risultato positivo per cercare di migliorare una situazione difficile. Ma è altrettanto difficile riuscirci stasera contro la capolista.

Il Pisa predilige Under 2,5 (13 all’attivo in totale) e No Goal (12 in tutto) ma in trasferta colleziona più Over 2,5 (7) e Goal (8). L’1 paga poco (tra 1.16 e 1.19), come pronostico meglio puntare sull’Over 2,5. Almeno tre reti al Meazza si giocano a 1.48 su Eplay24 e Vincitu, a 1.50 su Sisal.