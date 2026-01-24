Pronostico Arsenal-Man United: Carrick cerca un'altra impresa dopo la vittoria nel derby contro il City

Probabilmente questo è proprio l’anno dell’ Arsenal . I “Gunners” pareggiano a reti inviolate la loro partita a Nottingham ma il Manchester City perde il derby con lo United (0-2) e anche l’Aston Villa cade in casa contro l’Everton (0-1). Morale? Anche senza vincere l’undici di Arteta ha guadagnato altri due punti sulle inseguitrici portando a 7 le lunghezze di vantaggio sulla coppia avversaria. Il campionato in questo weekend continua con almeno un paio di sfide interessanti. La prima è quella che vede la capolista ospitare i Red Devils. Ecco il pronostico di Arsenal-Manchester United , in programma domenica 25 gennaio alle ore 17.30.

Bookie convinti: ecco chi vincerà tra Arsenal e Man Utd

I “Gunners” vengono da due 0-0 consecutivi (non l’avevano mai fatto registrare prima) mentre i Red Devils non perdono da 5 turni di fila (eguagliato il precedente di quest’anno).

Lo Utd ha la capacità di sorprendere (basta pensare alla vittoria nel derby di sette giorni fa) ma stavolta il compito sembra davvero arduo per la squadra presa in carico da Michael Carrick. Considerando l'esito dei soli regolamentari, infatti, l'Arsenal è imbattuto contro il Man United da quasi sette anni. Una tradizione favorevole che i Gunners hanno confermato anche in questo campionato, nel girone d'andata. Era il 17 agosto, 1ª di campionato: un gol di Riccardo Calafiori punì oltre misura un buon Manchester United.

Il segno 1 secondo i bookie non è in discussione: la vittoria dell'Arsenal è offerta a 1.55 da Snai, a 1.57 da Sisal e da Eplay24. Il pareggio è in lavagna a 3.75 mentre il 2 dei Red Devils oscilla tra 5.60 e 6.