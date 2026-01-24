Serie A, 22ª giornata: in Genoa-Bologna il pronostico è su combo e risultato esatto multiplo

Tra Genoa e Bologna la classifica racconta di un distacco di 10 punti in favore degli emiliani. Un divario che tuttavia non si riflette nelle quote rilasciate dai bookmaker e che De Rossi conta di accorciare ulteriormente sfruttando il calore del pubblico di Marassi . Ecco quote e pronostico di Genoa-Bologna , sfida della 22ª giornata di Serie A : il fischio d'inizio è alle ore 15.00 di domenica 25 gennaio.

Pronostico Genoa-Bologna: 1X+Multigol 1-4

Dopo le sconfitte contro Inter, Atalanta e Roma il Genoa ha ripreso a macinare punti, collezionando tre pareggi e una vittoria: 3-0 al Cagliari nell'ultima esibizione casalinga.

Innegabile che con De Rossi in panchina i liguri abbiamo sensibilmente migliorato la loro produzione offensiva ma gli scarsi risultati ottenuti durante la precedente gestione fanno sì che il Genoa debba ancora sudare per guadagnarsi la salvezza.

Di contro c'è un Bologna che ha iniziato il weekend con l'etichetta di squadra col "miglior attacco esterno" del campionato. Nelle ultime nove giornate però il calo è stato evidente: una vola vittoria, a Verona, ben cinque sconfitte e tre pareggi per gli uomini di Italiano che ora si trovano al settimo posto in classifica.

Per le quote gara sostanzialmente equilibrata, con il Bologna (di poco favorito) che potrebbe risentire della fatica accumulata dopo l'impegno in Europa League contro il Celtic.

Da valutare la combo 1X+Multigol 1-4, quindi Genoa imbattuto e range compreso tra 1 e 4 gol: quota 1.87 su Eplay24 e NetBet, 1.70 su Sisal.

Tra le opzioni presenti nella tipologia di scommessa "Risultato esatto multiplo" segnaliamo "1-1/2-1/1-2/2-2" a quota 2.50.