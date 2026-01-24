Liga, migliori quote e pronostici delle partite di Barcellona e Real Madrid

Cade il Barcellona nei Paesi Baschi (questa sì che è una notizia) e il Real Madrid , pur senza brillare contro il Levante , si porta a meno uno dalla capolista. Una capolista che questo fine settimana non sembra davvero rischiare il sorpasso. Ecco analisi, quote e pronostici dei match che vedono coinvolte le due regine del massimo campionato spagnolo.

Barcellona-Oviedo, il pronostico

Al Camp Nou arriva l’ultima della classe, la Real Oviedo, squadra che segna col contagocce e che non vince da un’eternità. Nel suo stadio, in campionato, il Barça ha vinto le 9 partite giocate realizzando 28 reti e subendone solo 5. Insomma, sembra una sfida dal finale scontato e la quota assegnata al "semplice" segno 1 risulta inevitabilmente irrisoria. Motivo per cui si possono legare in combo segno 1 e Over 3,5: un'opzione quotata mediamente a 1.70.

Villarreal-Real Madrid, terza contro seconda

Più impegnativo il compito che attende il Real Madrid di Arbeloa, sul campo del Villarreal. In questo caso, infatti, il premio previsto per il successo dei Blancos è piuttosto consistente. Altrettanto vero, però, che in questo campionato il Sottomarino Giallo ha perso quattro volte e sempre in occasione di “esami di maturità” contro squadre d’alta classifica. Morale: è un segno 2 che, al netto delle insidie, si può provare: quota 2.02 su Eplay24, 2 su Sisal, 1.98 su Bwin.

In alternativa stuzzica l’esito “chance mix” 2 primo tempo o 2 finale. La quota scende un po' ma resta comunque interessante: a 1.67 su Eplay24, NetBet e Vincitu.