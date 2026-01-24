Lecce-Lazio, match tra squadre "abbonate" a No Goal e Under 2,5: il pronostico

Quanti gol al Via del Mare? Ecco cosa dicono le quote

Però la situazione comincia a essere delicata anche per la squadra della Capitale con qualche brontolìo più vivace del suo allenatore Sarri e con la tifoseria che si aspettava qualcosa di più da questa stagione che sta sempre più assumendo i connotati di una stagione assai deludente.

Il Lecce, con sole 13 reti realizzate, presenta il peggior attacco del campionato mentre la Lazio ha fin qui incassato 19 reti, settima miglior difesa della Serie A. In aggiunta al discorso delle reti sembra poter avere maggiore rilevanza un altro aspetto statistico che, in linea di massima, accomuna le due squadre di fronte stasera. Zaccagni e compagni hanno fin qui non solo evidenziato una enorme predilezione per Under 2,5 (16 in 21 partite) e No Goal (17 in tutto) ma lo hanno fatto soprattutto in trasferta dove hanno collezionato ben 9 di questi esiti in 10 gare esterne finora giocate.

Il Lecce non è da meno anche se di Under 2,5 e No Goal all’attivo ne ha “soltanto” 14. Per i salentini, però, la maggioranza di questi esiti si registra in casa (6 dei primi e 7 dei secondi) e visto che si gioca al Via del Mare la conclusione potrebbe essere scontata.

Ancora un Under 2,5 e/o NoGoal nell’aria a meno che non si intenda ipotizzare una completa inversione di tendenza. Per i bookie il No Goal è più probabile rispetto al Goal.

Almeno una porta inviolata è a 1.53 su Eplay24 e NetBet, a 1.52 su Bwin. Quote ancora più basse per l'Under 2,5: a 1.38 su Eplay24, Sisal e Planetwin.