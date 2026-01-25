Posticipo di Serie A, Verona-Udinese: pronostico su Somma Gol Casa e Multigol

Comparazione quote: Verona-Udinese Multigol 2-3

Dopo il vittorioso mini-filotto con Atalanta e Fiorentina, è ripiombato il buio su Verona. L'Hellas nelle ultime sei giornate ha racimolato solo 2 punti e al Bentegodi sono arrivate tre sconfitte in successione: contro Bologna, Torino e Lazio. Le statistiche del Verona mettono in risalto Goal e Over 2,5 nelle sfide casalinghe ma, a spiccare, è un "ritardo". Il Verona non fa registrare la "Somma Gol 2" da ben 16 giornate consecutive. Per questo motivo, nell'incerta sfida del Bentegodi si può valutare l'esito Multigol 2-3: a 2.02 sulle lavagne di Eplay24 e NetBet, 1.98 su Elabet.

Il Verona potrebbe segnare un gol esatto contro l'Udinese (all'andata in Friuli finì 1-1). La "Somma Gol Casa: 1" è un'opzione quotata a 2.45 da Eplay24 e Betsson, a 2.40 da Elabet.