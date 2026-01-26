Liga, Girona-Getafe: il pronostico standard e quello... alternativo

All’improvviso tutto è cambiato e nell’ultimo periodo si è potuto assistere ad un capovolgimento totale nel rendimento di Girona e Getafe , le due protagoniste del posticipo spagnolo di questa sera.

Segno 1 ben pagato, occhio anche a...

Il Girona, che fino all’undicesima giornata aveva vinto soltanto una volta (più quattro pareggi), negli ultimi cinque turni ha perso solo contro l’Atletico Madrid conquistando ben 12 punti.

Al contrario il Getafe, 17 punti nell’arco delle prime 11 partite, viene da 5 sconfitte nelle ultime 6 esibizioni con la miseria di un solo punto raccolto in 540 minuti.

Con questa contemporanea inversione di marcia anche le posizioni in classifica si sono invertite e adesso il Getafe è in piena zona retrocessione mentre il Girona si è portato un po’ più su in classifica con un leggero margine di vantaggio sulla terz’ultima posizione. Una situazione che imporrebbe al Getafe di far punti stasera ma il condizionale è d’obbligo perché il Girona, con il quarto successo consecutivo, potrebbe portarsi a distanza di sicurezza lasciando agli avversari le preoccupazioni di salvezza. Con queste premesse appare inevitabile il ricorso all’1: a 2.25 sulle lavagne di Eplay24, Elabet e Sisal.

A titolo di cronaca, vale la pena evidenziare che nelle ultime 9 esibizioni il Girona non ha mai chiuso in parità il primo tempo (in 20 giornate l’X al 45’ lo ha fatto registrare solo 3 volte) mentre il Getafe è andato al riposo con il risultato in equilibrio ben 4 volte nelle ultime 8 uscite e addirittura 11 volte dall’inizio del campionato a oggi.

Magari se c’è qualcuno che cerca un esito alternativo può provare l'X primo tempo: a 1.86 su Eplay24 e NetBet, a 1.85 su Elabet.