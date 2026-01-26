Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostico Vicenza-Cittadella, statistiche e quote favoriscono la capolista

Miglior attacco e difesa per i biancorossi, al "Menti" arriva un avversario che ha 20 punti in meno in classifica
1 min
VicenzaCittadellapronostico
Pronostico Vicenza-Cittadella, statistiche e quote favoriscono la capolista© LAPRESSE

Doveroso fare un salto nel girone A della Serie C perché uno dei due posticipi odierni vede protagonista il Vicenza che riceve al Menti il Cittadella. Ecco il pronostico del match.

Comparazione quote: Vicenza-Cittadella segno 1

I biancorossi nella scorsa stagione avevano sfiorato la promozione diretta finendo secondi, a -3 dal Padova primo, perdendo l’ultima partita a Trento. Poi nei playoff la beffa contro la Ternana (pareggio all’andata e ko al ritorno). In questa stagione i veneti sembra abbiano deciso di non correre alcun rischio.

Sono primi per dispersione e imbattuti dopo 22 giornate (17 vittorie e 5 pareggi), vantano il miglior attacco del torneo (37 reti all’attivo) e la miglior difesa (12 reti al passivo).

La serie di vittorie dovrebbe continuare anche oggi contro un avversario che ha ben 20 punti in meno.

Segno 1 probabile anche secondo i bookmaker: quota 1.65 su Eplay24, 1.63 su Bwin, 1.60 su Snai.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS