Bundesliga, per il recupero Werder-Hoffenheim un pronostico a quota alta

Due sole vittorie nelle prime sei giornate e poi una risalita a razzo fino al terzo posto in classifica, tre sole sconfitte nei primi dieci turni e poi il crollo verticale fino al quart’ultimo posto.
Comparazione quote: segno 2
Il recupero di Bundesliga in programma stasera (ore 20.30) parte con questi presupposti. Il Werder, che non vince da 8 gare di fila, riceve l’Hoffenheim che ha conquistato la bellezza di 29 punti nelle ultime 12 esibizioni scalando la graduatoria fino ad arrivare a -6 dal Dortmund.
Un -6 che potrebbe trasformarsi in -3 proprio stasera visto che tutto sembra dalla parte degli ospiti. Il segno 2 rende oltre il doppio della posta e sembra in grado di meritare più di una semplice attenzione. Per la precisione: vale 2.05 per Eplay24, NetBet e Sisal. Il pareggio è quotato a 3.60, l'1 invece si gioca a 3.50.