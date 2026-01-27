Champions League, pronostico Dortmund-Inter: l'esito da provare è...

Una sola partita da disputare e per una la qualificazione ai sedicesimi di Champions League è già matematica (l’Inter) mentre per l’altra (il Dortmund)... quasi. Ai gialloneri mancherebbe soltanto un punto per pensare già alla fase a eliminazione diretta ma, vista la differenza reti attuale dei BVB (+4) e quella che presentano invece le squadre a 8 punti (tutte con il meno davanti ad eccezione del Psv che però deve affrontare il Bayern), anche in caso di ko i tedeschi non dovrebbero mancare all’appuntamento con il passaggio del turno .

Domani il Dortmund chiude la fase campionato ospitando l’Inter che in classifica ha un punto in più e occupa il 14° posto. Per saltare i sedicesimi e approdare direttamente agli ottavi i nerazzurri dovrebbero sperare in un passo falso di tante squadre che li precedono (almeno sei) ma questa è una ipotesi abbastanza difficile.

L’undici di Chivu ha messo in cassaforte la qualificazione con le prime esibizioni battendo le formazioni abbordabili che gli erano toccate in sorte. Poi, quando il livello è salito, nelle ultime 3 esibizioni europee sono arrivati altrettanti ko consecutivi contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal.

Il Dortmund è reduce dalla sconfitta di Londra contro il Tottenham e adesso è il momento di chiudere i giochi. Di fronte due formazioni che, tranne qualche rara eccezione, vanno spesso a segno.

Da provare quindi il Goal: quota 1.56 su Eplay24 e Vincitu, 1.52 su Sisal.