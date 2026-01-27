Tuttosport.com
Pronostico Union Saint-Gilloise-Atalanta: la sfida merita una "combo"

I bergamaschi di Palladino volano in Belgio per affrontare la Royale, quasi fuori dalla Champions League
2 min
atalantaChampions Leaguepronostico
Pronostico Union Saint-Gilloise-Atalanta: la sfida merita una "combo"

Domani (mercoledì 28 gennaio) tocca anche all’altra squadra nerazzurra italiana. L’Atalanta vola in Belgio per affrontare la Royale Union che, con soli 6 punti all’attivo, è praticamente già fuori dalla competizione (per andare avanti avrebbe bisogno di una vittoria e di tanti risultati favorevoli).

Comparazione quote: segno 2+Over 2,5

I bergamaschi, al contrario, sono già sicuri dei sedicesimi ma con altri tre punti salirebbero a quota 16, un risultato di prestigio ma, quasi sicuramente, ancora non sufficiente per accedere direttamente agli ottavi. All’Atalanta, in ogni caso, non serve solo vincere ma, qualora ci dovessero essere degli incroci favorevoli, servirebbe migliorare anche la propria differenza reti (al momento +1).

Fiducia dunque al segno 2 con l’Over 2,5 che, in una situazione di classifica del genere, non può (e non deve) essere assolutamente trascurato. La combo che lega i due esiti rende 3 volte la posta su Eplay24 e NetBet, offerta che sale a 3.25 sulla lavagna di Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

