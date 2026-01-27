Napoli-Chelsea, solo i tre punti per Antonio Conte

My Combo: la sintesi su Napoli-Chelsea

I Blues sono ottavi in classifica ma il fatto di aver vinto solo 2 volte su 13 in Italia, in competizioni Uefa, non li rassicura. Chiedere all’Atalanta: questo Chelsea si può battere, addirittura in rimonta.

Ancor di più se dal lato azzurro del ring c’è un Napoli che ha perso solo una delle ultime 20 partite interne giocate nella massima competizione europea. Il mix di questi ingredienti fa sì che, nella visione My Combo di SisalTipster, il Napoli non perderà contro il Chelsea. La differenza reti può essere decisiva nel bene o nel male: all’occorrenza, meglio farsi trovare con un saldo in positivo.

Possibile assistere ad una sfida con almeno 4 gol segnati: così è stato nei due scontri diretti tra Napoli e Chelsea in Champions League: erano gli ottavi di finale dell’edizione 2011/2012, Napoli-Chelsea finì 3-1 e al ritorno gli inglesi si imposero con lo stesso risultato, completando poi l’opera ai supplementari.

Il “Maradona” può fare la sua parte e spingere gli azzurri a chiudere in vantaggio al termine del primo tempo. McTominay merita fiducia sempre e comunque, a maggior ragione avendo affrontato 13 volte in carriera i “Blues “ (un solo ko) a cui ha segnato 2 reti. La My Combo si chiude con “gol o assist” da parte del centrocampista scozzese del Napoli.

In sintesi, ecco la My Combo su Napoli-Chelsea: 1) Napoli non perde 2) Almeno quattro gol segnati 3) Napoli in vantaggio al primo tempo 4) McTominay gol o assist.

My Combo: la sintesi su Dortmund-Inter

Tre sconfitte di fila in una singola edizione della Champions rappresentano un triste inedito per l’Inter. Un “tris” che rende molto difficile la qualificazione diretta agli ottavi mentre è già pronto per essere aperto il “paracadute” dei playoff. La squadra di Chivu chiude questa prima fase con una trasferta in Germania, nella tana del Borussia Dortmund.

Anche i tedeschi, nonostante i 19 gol segnati, si sono complicati la vita vincendo solo una delle ultime quattro euro-partite. Nel suo stadio, però, la truppa giallonera si trasforma tanto da aver perso solo uno degli ultimi 21 match casalinghi di Champions: 13 vittorie e 7 pareggi. L’Inter ha battuto il Dortmund in 3 dei 6 scontri diretti ufficiali. E il fatto che l’unico pareggio sia nascosto tra le nebbie della preistoria (1964) fa sì che, nella visione My Combo di SisalTipster, al Signal Iduna Park vincerà una delle due formazioni. Le reti segnate sono sempre l’elemento centrale di ogni incontro. I precedenti di Dortmund-Inter tracciano la via: ce ne saranno da due a cinque in totale.

L’Inter in questa stagione non ha segnato solo contro Milan e Liverpool, di contro c’è un Dortmund che pure ha il gol facile. Traduzione: entrambe le squadre andranno a segno almeno una volta.

Lautaro Martinez è a quota 9 tiri in porta in 6 euro-sfide. L’argentino ha le carte in regola per superare la doppia cifra in questo fondamentale con almeno 2 conclusioni indirizzate verso lo specchio.

In sintesi, ecco la My Combo su Dortmund-Inter: 1) Vince Dortmund o Inter 2) Tra 2 e 5 gol complessivi 3) Entrambe a segno 4) Lautaro Martinez almeno 2 tiri in porta.