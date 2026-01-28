Monaco-Juve, ecco le quote: in lavagna anche l'ipotesi "David entra e segna"

La Juventus , già sicura della qualificazione al turno successivo, il suo miracolo in Champions lo ha già fatto. Stasera, nell’ultimo impegno della prima fase, potrebbe anche sperare di rientrare tra le prime otto ma, viste le squadre che la precedono, questa è una possibilità solo sulla carta.

Scommesse Monaco-Juve: Yildiz segna da fuori area a quota...

Gioca però contro un Monaco 21° con 9 punti che in campionato non vince da 5 turni di fila (solo un punto all’ultima uscita con il Le Havre) per cui fiducia al 2 e poi si vedrà.

La vittoria della Juventus a Montecarlo è quotata a 1.94 da Eplay24, a 1.90 da Sisal, a 1.86 da Elabet. Offerta che sale a 2.40 in caso di vantaggio della Juve al riposo.

Ci sono anche le scommesse che riguardano i singoli giocatori. Una rete di Yildiz da fuori area, ad esempio, è bancata a 12. Per "David che entra a segna" (Spalletti ha annunciato in conferenza che Openda partirà dall'inizio) la quota è pari a 5.