Pronostico Napoli-Chelsea, un esito sembra probabile: ecco quale

O tutto o niente e peggiore di così la situazione per il Napoli non poteva essere. La possibilità di proseguire il cammino in Champions League per gli azzurri passa infatti attraverso gli ultimi novanta minuti in programma stasera al Maradona contro i Blues . Ecco quote e pronostico di Napoli-Chelsea : fischio d’inizio alle ore 21.00, in contemporanea com tutte le altre partite dell'8ª giornata.

Segnano entrambe? Scopri le quote dei bookie per l'esito Goal

Come si diceva all’inizio, la sfida contro i “Blues” è davvero ardua perché non solo non prevede possibilità di appello ma propone un avversario, già forte di suo, che occupa al momento l’ottavo posto in classifica (l’ultimo utile per accedere direttamente agli ottavi di finale saltando i sedicesimi). Già questo basterebbe ma vale la pena aggiungere che il Chelsea ha 13 punti all’attivo, gli stessi di altre 7 squadre che, soprattutto le 5 che sono dietro con una differenza reti di poco o, addirittura, pochissimo inferiore, sono lì, pronte a soffiargli il posto.

Il Napoli, al contrario, è attualmente la prima delle escluse. Solo 8 punti in classifica ma peggior differenza reti (-5)rispetto al +1 del Psv, al -4 dell’Athletic Bilbao e anche al -5 dell’Olympiakos, uguale ma con una rete realizzata in più rispetto agli azzurri (l’unico vantaggio è sul Copenhagen a -6).

Se si considera che la lista degli infortunati azzurri è lunghissima ecco che un match così importante Antonio Conte dovrà affrontarlo anche in condizioni di assoluta emergenza.

Con la vittoria si dovrebbe andare avanti, con il pareggio bisognerà guardare ai risultati delle altre, con la sconfitta si esce dalla competizione. O tutto o niente, appunto. Il discorso, seppur con obiettivi diversi, vale sia per il Napoli che per il Chelsea e il Goal sembra una scelta obbligata.

Almeno una rete per parte in Napoli-Chelsea si gioca a 1.64 su Eplay24 e StarYes, a 1.60 su Sisal.

Per l'esito finale, invece, i bookie vedono favorito il Chelsea (mai vittorioso in trasferta in questa edizione di Champions): segno 2 a 2.20 su Eplay24 e NetBet, il pareggio è a 3.60 su Sisal, a 3.50 su StarYes, l'1 del Napoli è pagato 3.20 da Eplay24, 3.19 da Elabet.