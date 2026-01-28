Pronostico Athletic Bilbao-Sporting: statistiche e migliori quote

Signori, si chiude e... chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori! Gli ultimi 90 minuti della fase campionato della Champions League sono decisivi per molte squadre, sia per restare tra le qualificate al successivo turno a eliminazione diretta, sia per accedere direttamente agli ottavi saltando i sedicesimi. In queste due categorie rientrano Athletic Bilbao e Sporting che si sfidano nel tentativo di raggiungere questi due obiettivi.
Comparazione quote: entrambe segnano
L’undici basco al momento occupa il posto numero 23 dei 24 disponibili per andare avanti ma ha gli stessi 8 punti di altre quattro compagini nonché una differenza reti (-4) che è peggiore di quella del Psv (+1) ma di pochissimo migliore delle altre tre (-5 Olympiakos e Napoli, -6 il Copenhagen). Lo Sporting è invece a quota 13 punti, gli stessi che hanno ben altre 7 squadre comprese Psg, Newcastle e Chelsea che, grazie a una migliore differenza reti, occupano al momento il 6°, 7° e 8° posto in classifica (gli ultimi utili per guadagnare gli ottavi senza passare per il turno precedente).
Con queste premesse la sfida del San Mames si presenta al cardiopalma, incerta su tutta la linea. Chi perde... perde anche il proprio traguardo, con un pareggio l’undici di casa dovrà guardare agli altri risultati e sperare mentre quello ospite verosimilmente resterà nel gruppo che va dalla 9ª alla 24ª posizione, chi vince (il Bilbao sicuramente) dovrebbe festeggiare.
Senza trascurare il punteggio che permetterebbe di migliorare la differenza reti, fondamentale per raggiungere il proprio traguardo.
Tutto può accadere ma non dovrebbe mancare il Goal. L'ipotesi che entrambe vadano a segno è quotata a 1.66 da Eplay24 e StarYes, a 1.65 da Sisal.