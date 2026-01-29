Australian Open, semifinale Djokovic-Sinner: precedenti, quote e pronostico

Per l'undicesima volta in carriera è in programma la sfida tra Sinner e Djokovic , che vale la finale degli Australian Open . Il serbo nei quarti è passato grazie al ritiro di Musetti , che aveva vinto i primi due set. Il numero 2 del mondo invece ha piegato in tre parziali Ben Shelton . Ecco quote e pronostico di Djokovic-Sinner , match in programma venerdì 30 gennaio, a partire dalle 9.30 italiane, sulla Rod Laver Arena.

Comparazione quote: Djokovic-Sinner 0-3

Continua la marcia di avvicinamente di Sinner al suo terzo trionfo consecutivo a Melbourne. L'azzurro ha avuto un solo vero momento di difficoltà nel torneo, ai sedicesimi, quando oltre a Spizzirri ha dovuto superare anche dei dolorosissimi crampi. Per il resto, è stato un monologo dell'altoatesino che non ha concesso un set ai vari Gaston, Duckworth, Darderi (derby azzurro) e Shelton.

Djokovic ha eliminato in sequenza Martinez, l'italiano Maestrelli e Van De Zandschulp con un triplice 3-0, prima di beneficiare dei ritiri di Mensik (che non è neanche sceso in campo) e, come detto, del nostro Lorenzo Musetti. Adesso, però, il 24 volte campione Slam deve superare lo scoglio Sinner contro cui ha perso negli ultimi cinque scontri diretti.

I bookie non hanno dubbi sull'esito finale dell'incontro: il successo di Sinner è quotato a 1.07 da Eplay24, Betsson e Planetwin. Le quote previste per la vittoria del dieci volte campione in Australia oscillano tra 7.25 (Bwin) e 9 (Bet365), passando per l'8 di Snai. Nel turno precedente Musetti sembrava viaggiare indisturbato verso il 3-0, un parziale che Sinner può certamente rifilare al campione serbo. Nel Set Betting il 3-0 in favore di Jannik è proposto a 1.79 da Eplay24, a 1.73 da Bet365, a 1.67 da Bwin.

Tra le altre scommesse predisposte dai bookie, è da segnalare l'Over 0,5 tie break nell'incontro. Vale 2.20 l'ipotesi che almeno un set possa finire 6-7 o 7-6.