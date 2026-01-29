Tuttosport.com
Pronostico Aston Villa-Salisburgo, agli austriaci serve un doppio miracolo

I "Rot Bullen" chiudono la prima fase di Europa League in casa di una delle capolista
1 min
Aston Villa-SalisburgoquoteEuropa League
Pronostico Aston Villa-Salisburgo, agli austriaci serve un doppio miracolo© Getty Images

In Europa League il Salisburgo si è svegliato un po’ troppo tardi e le sole due partite vinte finora lo relegano fuori dalle prime 24 in classifica. Con 6 punti all’attivo (e ben sette squadre davanti, di cui 3 già con 9 punti, a contendersi i quattro posti teoricamente disponibili) solo un miracolo potrebbe permettere agli austriaci di accedere ai sedicesimi di finale.

Bookie convinti, vincerà l'Aston Villa: le quote del segno 1

Ma non basta. Di miracoli ce ne vorrebbero addirittura due perché i “Rot Bullen” stasera giocano in casa dell’Aston Villa, capolista del torneo insieme al Lione, e per vincere al Villa Park servirebbe molto più di un’impresa. Difficile che accada, più probabile che il match alla fine regali il segno 1.

Dello stesso avviso sono i bookmaker: la vittoria degli inglesi è quotata a 1.45 da Eplay24, a 1.43 da BetFlag e GoldBet. Il pareggio è offerto mediamente a 4.90, il segno 2 a 6.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

