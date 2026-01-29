Tuttosport.com
Europa League, Panathinakos-Roma: il pronostico del match

Gasperini cerca i tre punti ad Atene per ipotecare la qualificazione agli ottavi
2 min
Panathinaikos-Romaquotepronostico
Europa League, Panathinakos-Roma: il pronostico del match© LAPRESSE

Una è già all’interno delle prime otto in classifica e punta a rimanerci, l’altra è già qualificata ai sedicesimi di Europa League e potrebbe soltanto migliorare la sua posizione in graduatoria. Ecco il pronostico di Panathinaikos-Roma, in programma stasera alle ore 21.00.

Pronostico Panathinaikos-Roma: segno 2

La prima è la Roma che nell’ultimo impegno di questa prima fase di Europa League va a caccia dei tre punti per avere la matematica certezza di approdare direttamente agli ottavi.

La seconda è il Panathinaikos che ha 11 punti all’attivo (la 25ª in classifica è a quota 7 e non può più raggiungerla) e che, comunque andranno i 90 minuti conclusivi, non perderà il biglietto per il turno successivo. A questo punto il quadro della situazione è chiarissimo con i giallorossi che giocano in Grecia contro una formazione ateniese quinta nel suo campionato a distanza siderale dalle prime della classe (18 punti dall’Aek capolista). In Europa, in casa, il Panathinaikos ha battuto soltanto lo Sturm Graz mentre la Roma, nelle tre trasferte di questa competizione, ha fatto bottino pieno (9 punti contro Nizza, Rangers e Celtic). Il divario tecnico tra le due formazioni esiste, eccome e, vista anche l’importanza dell’obiettivo da raggiungere, in sintonia con le quote i favori del pronostico sono per il segno 2.

Il successo giallorosso ad Atene è quotato a 1.70 da Bet365, a 1.71 da Netwin e da Eplay24. L'offerta per il segno X sale a 3.65, l'1 del Pana è in lavagna a 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

