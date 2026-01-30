Pronostico Cagliari-Verona, Palestra e compagni a caccia del "tris" salvezza

In questo campionato il Cagliari non è mai riuscito a collezionare tre vittorie di fila. Il "tris", a spese dell' Hellas , vorrebbe dire ipoteca sulla salvezza per la squadra allenata da Pisacane . Ecco quote e pronostico di Cagliari-Verona , in programma sabato 31 gennaio alle ore 20.45.

Cagliari-Verona, pronostico Multigol 2-3

Prima il successo sulla Juve, poi il blitz in casa della Fiorentina. Due vittorie che hanno permesso al Cagliari di allontanarsi dal terz'ultimo posto e di guardare con ottimismo alla sfida con il Verona.

Gli scaligeri hanno perso malamente con l'Udinese nel posticipo della scorsa settimana, in precedenza avevano pareggiato 0-0 a Cremona. Il solo Orban non basta a scuotere una squadra che non vince da sette turni (solo 2 pareggi) e che ha segnato appena 7 reti in 11 trasferte.

Il Cagliari è dunque favorito anche se le quote per il segno 1 sono piuttosto alte: 2.28 l'offerta di Eplay24, 2.25 quella di Snai e Bwin. Il pareggio è proposto a 3 mentre con il 2 si sale a 3.60.

Curioso come Cagliari e Verona non facciano registrare la somma gol 2 rispettivamente da 12 e 17 giornate consecutive. L'ipotesi che Cagliari-Verona finisca con 2 reti esatte vale 3.20 per Eplay24 e NetBet, 3.25 per Sisal. Per allargare il ventaglio delle opzioni, si può valutare il Multigol 2-3 al doppio della posta investita.