Sampdoria-Spezia, il pronostico del derby ligure: blucerchiati alle prese con un tabù

Le giornate scorrono via veloci anche in Serie B e i punti cominciano a pesare davvero. La 22ª giornata propone il derby ligure Sampdoria-Spezia , due formazioni che hanno bisogno del successo per l'obiettivo salvezza . Ecco quote e pronostico di Sampdoria-Spezia : si parte alle 19.30 di sabato 31 gennaio.

Massimo due reti a Marassi? Ecco a quanto è quotato l'Under 2,5

La Samp ha 19 punti, 15 dei quali ottenuti al Ferraris dove è imbattuto da quattro partite. Nell'ultima gara interna i blucerchiati hanno pareggiato 1-1 con l'Entella, primo e unico punto conquistato nei tre derby giocati in campionato. In precedenza, la Samp aveva perso 1-0 fuori con lo Spezia e 3-1 sul campo dell'Entella. Insomma, devono fare i conti con il "tabù derby".

Lo Spezia ha 20 punti, non pareggia da 9 giornate consecutive e viene da tre sconfitte esterne, una striscia interrotta (curiosità) dal blitz in casa dell'Entella.

Si affrontano due squadre che segnano poco: 20 gol la Samp, 19 lo Spezia, e che hanno subìto 28 reti a testa. Il pronostico non può escludere l'Under 2,5, che Samp e Spezia hanno centrato 13 volte a testa finora. L'ipotesi che il derby finisca con massimo due reti totali vale 1.60 per Snai e Sisal, 1.62 per Eplay24.

In previsione di un incontro equilibrato, è da segnalare l'esito Chance Mix "X primo tempo o X finale". Un'opzione offerta a 1.65 da Eplay24 e StarYes, a 1.57 da Sisal.