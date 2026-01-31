Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostico Cremonese-Inter, Goal/No Goal e non solo...

Un derby lombardo tutto da... giocare: si punta anche sul "Multigol" partendo da una statistica dei grigiorossi
Federico Vitaletti
2 min
Cremonese-Interderbypronostico
Pronostico Cremonese-Inter, Goal/No Goal e non solo...© LAPRESSE

Como-Atalanta non è l'unico derby lombardo della 23ª giornata di Serie A. Sempre domenica 1 febbraio, ma alle 18.00, si gioca Cremonese-Inter. I nerazzurri vogliono consolidare il primato in classifica, con tre punti Chivu si porterebbe momentaneamente a +8 sul Milan che giocherà martedì 2 febbraio a Bologna. Ecco il pronostico di Cremonese-Inter.

Goal o No Goal? Ecco il consiglio

L'Inter è stata la squadra contro cui la Cremonese ha rimediato la sua prima sconfitta in questo campionato: 1-4 al Meazza. I grigiorossi non vincono da otto giornate (tre pareggi e cinque sconfitte) e in ben sette di queste sfide sono anche rimasti a secco di gol. Scontato dire "2" in sede di pronostico, anche perchè la quota è inevitabilmente contenuta (si attesta sull'1.30).

Dopo l'harakiri col Pisa, Chivu si aspetterà un'attenzione ben diversa dai suoi. Il No Goal, "gradito" alla Cremonese, è proposto a 1.60 da Sisal, a 1.67 da Eplay24, a 1.70 da Snai.

Da ben 12 partite di fila la squadra di Davide Nicola (un suo eventuale successo paga tra 9 e 11 volte la posta) non fa registrare la somma gol 3.

Un dato che ispira il pronostico Multigol 3-5: a 1.90 sulle lavagne di Eplay24, Sisal e NetBet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS