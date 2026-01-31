Pronostico Cremonese-Inter, Goal/No Goal e non solo...

Goal o No Goal? Ecco il consiglio

L'Inter è stata la squadra contro cui la Cremonese ha rimediato la sua prima sconfitta in questo campionato: 1-4 al Meazza. I grigiorossi non vincono da otto giornate (tre pareggi e cinque sconfitte) e in ben sette di queste sfide sono anche rimasti a secco di gol. Scontato dire "2" in sede di pronostico, anche perchè la quota è inevitabilmente contenuta (si attesta sull'1.30).

Dopo l'harakiri col Pisa, Chivu si aspetterà un'attenzione ben diversa dai suoi. Il No Goal, "gradito" alla Cremonese, è proposto a 1.60 da Sisal, a 1.67 da Eplay24, a 1.70 da Snai.

Da ben 12 partite di fila la squadra di Davide Nicola (un suo eventuale successo paga tra 9 e 11 volte la posta) non fa registrare la somma gol 3.

Un dato che ispira il pronostico Multigol 3-5: a 1.90 sulle lavagne di Eplay24, Sisal e NetBet.