Parma-Juventus, quote e pronostici su Multigol Casa+Ospite e "Risultato esatto multiplo"

Dopo il pareggio con il Monaco che ha certificato la partecipazione della Juventus ai playoff di Champions League , la squadra di Spalletti si appresta ad affrontare il Parma di Cuesta nell'ambito della 23ª giornata di Serie A . Parma-Juventus si giocherà domenica 1 febbraio alle 20.45: ecco quote e pronostico .

Parma-Juve, l'ultimo pareggio risale a 13 anni fa

Difficilmente un Parma-Juventus finisce in parità, l'ultimo segno X al Tardini risale a ben 13 anni fa. Lo scorso anno i bianconeri furono sconfitti dai ducali per 1-0, che è anche lo stesso risultato con cui la Vecchia Signora ha perso a Cagliari nell'ultima trasferta disputata.

Il Parma in casa ha vinto contro Torino e Fiorentina, per il resto ha collezionato 4 pareggi e 5 sconfitte, segnando solo 7 reti. Proprio le difficoltà in attacco dei ducali ispirano un certo tipo di pronostico per Parma-Juventus: la combo Multigol Casa 0-1+Multigol Ospite 1-3. Un'opzione offerta a 1.53 da Eplay24 e StarYes, a 1.52 da Sisal.

Con riferimento alla tipologia di scommessa "Risultato esatto multiplo" una delle opzioni più probabili, secondo i bookie, è "0:1, 0:2 o 0:3" a quota 2.45.