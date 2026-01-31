Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Parma-Juventus, quote e pronostici su Multigol Casa+Ospite e "Risultato esatto multiplo"

Spalletti a caccia del successo per tenere il passo delle rivali nella corsa Champions
2 min
Parma-Juventusquotepronostico
Parma-Juventus, quote e pronostici su Multigol Casa+Ospite e "Risultato esatto multiplo"© Marco Canoniero

Dopo il pareggio con il Monaco che ha certificato la partecipazione della Juventus ai playoff di Champions League, la squadra di Spalletti si appresta ad affrontare il Parma di Cuesta nell'ambito della 23ª giornata di Serie A. Parma-Juventus si giocherà domenica 1 febbraio alle 20.45: ecco quote e pronostico.

Parma-Juve, l'ultimo pareggio risale a 13 anni fa

Difficilmente un Parma-Juventus finisce in parità, l'ultimo segno X al Tardini risale a ben 13 anni fa. Lo scorso anno i bianconeri furono sconfitti dai ducali per 1-0, che è anche lo stesso risultato con cui la Vecchia Signora ha perso a Cagliari nell'ultima trasferta disputata.

Il Parma in casa ha vinto contro Torino e Fiorentina, per il resto ha collezionato 4 pareggi e 5 sconfitte, segnando solo 7 reti. Proprio le difficoltà in attacco dei ducali ispirano un certo tipo di pronostico per Parma-Juventus: la combo Multigol Casa 0-1+Multigol Ospite 1-3. Un'opzione offerta a 1.53 da Eplay24 e StarYes, a 1.52 da Sisal.

Con riferimento alla tipologia di scommessa "Risultato esatto multiplo" una delle opzioni più probabili, secondo i bookie, è "0:1, 0:2 o 0:3" a quota 2.45.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS