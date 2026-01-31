Tuttosport.com
Pronostico Alcaraz-Djokovic, sarà finale maratona agli Australian Open? Ecco cosa dicono le quote

Il serbo dopo aver eliminato a sorpresa Sinner va a caccia del 25° Slam in carriera
3 min
alcaraz-djokovicAustralian Openpronostico
Pronostico Alcaraz-Djokovic, sarà finale maratona agli Australian Open? Ecco cosa dicono le quote© Getty Images

No, stavolta niente sfida tra Alcaraz e Sinner. Ad affrontare lo spagnolo nella finale degli Australian Open ci sarà Novak Djokovic, che in semifinale ha battuto in 5 set Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo invece ha fatto la sua parte contro Zverev al termine di una maratona di cinque set. Ecco quote e pronostico di Alcaraz-Djokovic, in programma domenica 1 febbraio alle 9.30.

Alcaraz favorito, in gioco anche la durata del match

Il primo a staccare il biglietto per la finale è stato Alcaraz, che battendo in cinque set il tedesco Zverev è diventato il più giovane tennista di sempre ad aver raggiunto la finale nei 4 tornei Slam.

Il trionfo agli Australian Open resta però l'unico che manca nella carriera dello spagnolo, leggermente dietro nel computo degli scontri diretti con Djokovic: 5 a 4.

L'ultimo successo di Novak risale ad un anno fa, proprio agli Australian Open, ai quarti di finale. Nole ha già fatto la storia vincendo una partita leggendaria contro il re del cemento Jannik Sinner, diventando il più anziano della storia a raggiungere la finale degli Open d'Australia. Ora, tra il serbo e il 25° Slam in carriera, c'è il fenomeno di Murcia, che sogna di vincere l'unico dei 4 principali tornei che gli manca per perfezionare il Career Grand Slam.

Per i bookie non ci sarà storia (ma così sembrava essere anche tra Sinner e Djokovic): il successo di Alcaraz è a 1.33 su Eplay24, a 1.32 su Snai e a 1.30 su Bet365. L'11° trionfo di Djokovic a Melbourne invece vale 3.25 per Sisal, 3.40 per BetFlag e 3.60 per Bwin.

Tra le scommesse speciali dei bookie per questa finale, spicca anche la "durata del match". Vale 1.85 la possibilità che siano necessarie almeno tre ore di gioco per eleggere il re degli Australian Open.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

