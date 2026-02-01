Pronostico Udinese-Roma: Davis contro Malen

Pronostico Udinese-Roma: ecco una combo da provare

Non aveva mai pareggiato in stagione, ha infilato due segni X contro Milan e Panathinaikos. Resta però uno "zero" da cancellare, alla Roma quanto all'Udinese: ovvero, sono le sole squadre (insieme all'Inter) a non aver fatto registrare il risultato esatto 0-0 in questo campionato. L'Udinese è squadra altalenante, ha vinto solo una delle ultime sei gare interne ma la "vittima" è stata illustre: il Napoli di Conte.

Alla sfida contro i giallorossi non potrà prendere parte l'ex Zaniolo ma Runjaic può contare su un Keinan Davis in grande spolvero (davvero devastante contro il Verona).

Secondo i bookie è la Roma a partire favorita. Il segno 2 dei giallorossi, vittoriosi per 2-1 negli ultimi due precedenti in Friuli, è in lavagna a 1.94 su Eplay24, a 1.93 su Planetwin e a 1.92 su Snai.

Gli altri segni? Il pareggio oscilla tra 3.25 e 3.40, l'1 friulano tra 3.80 e 4.30. In precedenza sono stati "nominati" due risultati, lo 0-0 e l'1-2. Entrambi sono compresi nella "combo" X2+Under 3,5: quota 1.61 su Eplay24 e NetBet, 1.47 su Sisal.

Quote marcatori: Davis e Malen

Runjaic e Gasperini confidano sui gol dei loro attaccanti, Davis e Malen. Contro il Verona, il bomber dell'Udinese ha messo a segno il settimo gol in campionato. L'ottavo centro è quotato a 4.00 da Eplay24 e StarYes, a 3.90 da Elabet. Donyell Malen aveva segnato all'esordio in giallorosso sul campo del Torino ma non si è ripetuto contro il Milan, pur avendo avuto le sue chance. Malen marcatore in Udinese-Roma è un'ipotesi da 3 volte la posta.