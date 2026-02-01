Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Monday night di Premier League, ecco il pronostico di Sunderland-Burnley

I "Clarets", penultimi in classifica, fanno visita all'unica squadra ancora imbattuta in casa
2 min
Sunderland-Burnleyquotepronostico
Monday night di Premier League, ecco il pronostico di Sunderland-Burnley© Getty Images

La 24ª giornata di Premier League va in archivio con Sunderland-Burnley. Un match dall'esito sulla carta scontato visto che i "Black Cats" non hanno ancora mai perso in casa mentre i "Clarets", penultimi in classifica, non vincono da ben 14 giornate. Ecco il pronostico di Sunderland-Burnley, in programma lunedì 2 febbraio alle ore 21.00.

Ecco a quanto è quotato un gol del Sunderland nel secondo tempo

All'appuntamento del Monday night il Sunderland si presenta con la massima tranquillità e con la consapevolezza che con tre punti si può continuare a sognare l'Europa. I "Black Cats" nel loro stadio hanno ottenuto 6 vittorie e 5 pareggi, hanno alle spalle 3 Over 2,5 di fila ma le statistiche raccontano di una squadra nel complesso abbonata all'Under 2,5.

Il Burnley resta lontanissimo dalla zona salvezza e fuori casa ha perso 8 delle 11 gare giocate. Dei 3 soli successi ottenuti in questo campionato, però, uno è arrivato proprio contro il Sunderland: 2-0 alla seconda giornata.

Secondo i bookie il Sunderland è nettamente favorito: segno 1 a 1.73 su Bwin, a 1.75 su BetFlag e a 1.76 su Eplay24. Il decimo pareggio in campionato del Sunderland è quotato a 3.50, il 2 rende circa 5 volte la posta.

In 9 delle 11 gare interne fin qui giocate il Sunderland è andato a segno nella ripresa. L'Over 0,5 Casa 2° tempo si gioca a 1.63 su Eplay24, a 1.62 su Vincitu, a 1.55 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS