Pronostici Liga Portugal, una combo per Casa Pia-Porto

I consigli per il posticipo della 20ª giornata del campionato portoghese
1 min
casa piaPortopronostico
Pronostici Liga Portugal, una combo per Casa Pia-Porto

Il campionato lusitano propone stasera due posticipi. Il secondo mette di fronte la modesta formazione del Casa Pia, attualmente terz’ultima in classifica, contro la capolista Porto.

Combo 2+Over 2,5: ecco le migliori quote

Una capolista che guida il torneo con ampio margine sullo Sporting secondo e che ha finora incassato, in 19 giornate, soltanto 4 reti (contro le 40 messe a segno).

In questa particolare ottica vle la pena ricordare che il Casa Pia di reti all’attivo ne ha in tutto 20 contro le 38 al passivo. L’undici di Rio Maior non vince una partita di campionato da 15 turni consecutivi (6 pareggi e 9 sconfitte) e sembra difficile possa riuscire a farlo proprio stasera contro la prima della classe che in questa Liga Portugal ha finora pareggiato un match vincendo tutti gli altri.

Il segno 2, magari con Over 2,5, sembra molto più che doveroso: questa combo si gioca a 1.93 su Eplay24 e NetBet, a 1.95 su Sisal.

