Pronostico Arsenal-Chelsea: in palio la finale di Efl Cup

All'Emirates si riparte dal 3-2 dell'andata in favore dei Gunners
1 min
Arsenal-ChelseaEFL Cuppronostico
Pronostico Arsenal-Chelsea: in palio la finale di Efl Cup© APS

In Inghilterra la semifinale di ritorno della Efl Cup propone l’ennesimo derby stagionale tra Arsenal e Chelsea. Fischio d'inizio alle ore 21.00: ecco il pronostico.

Arsenal batte Chelsea? Ecco il parere dei bookmaker

Un derby che all’andata i “Gunners” hanno vinto per 3-2, un risultato che permette loro di partire avanti in questi ultimi 90 minuti che separano i due club londinesi dalla finale.

La differenza tra le due squadre si può misurare guardando la classifica della Premier League dove l’undici di Arteta è primo con 13 punti di vantaggio sui “Blues”.

Il pronostico di Arsenal-Chelsea è dunque segno 1, offerto a 1.67 da Eplay24 e NetBet, a 1.65 da Sisal. Il pareggio, utile comunque ai Gunners per volare in finale, è proposto a 4 mentre il 2 del Chelsea al 90' si gioca a 4.50.

