Pronostici Dfb Pokal, cosa giocare in Leverkusen-St. Pauli

Gli anseatici, ultimi in Bundesliga, cercano l'impresa contro Schick e compagni
2 min
DFB PokalLeverkusen-St. Paulipronostico
Pronostici Dfb Pokal, cosa giocare in Leverkusen-St. Pauli© APS

Non è ancora la fase decisiva ma ci si avvicina. La Dfb Pokal (la coppa di Germania) è giunta ai quarti di finale e apre stasera questo turno con la sfida tra Leverkusen e St.Pauli. Ecco il pronostico del match, in programma alla BayArena di Leverkusen alle ore 20.45.

Comparazione quote: vittoria Leverkusen

Tralasciando le partite iniziali contro formazioni di categoria nettamente inferiore la prima cosa da ricordare riguarda il cammino delle due squadre. Nei sedicesimi le “Aspirine” hanno eliminato (4-2) il Paderborn e negli ottavi hanno superato, vincendo 1-0 al Signal Iduna Park, il Dortmund.

Gli anseatici rispondono con un inatteso successo ai rigori sull’Hoffenheim (2-2 nei sedicesimi al termine dei supplementari contro una delle squadre tedesche più in vena di questa stagione) a cui ha fatto seguito la vittoria in trasferta a M’gladbach per 2-1. Il Leverkusen quest’anno si presenta un po’ più sotto tono rispetto alle ultime stagioni.

Nella classifica della Bundesliga è soltanto sesto, staccatissimo dalla vetta. Nelle ultimissime esibizioni sembra aver rimesso la marcia giusta e, tra campionato e Champions League, viene da 3 vittorie consecutive (l’ultima, 3-1 a Francoforte contro l’Eintracht). Il St.Pauli, purtroppo per lui, in campionato occupa desolatamente la penultima posizione e vederlo in campo stasera fa un certo effetto. La sfida con il Leverkusen in Bundesliga c’è stata a fine settembre scorso e si è chiusa con il ko interno dell’undici di Amburgo per 1-2.

Nel calcio tutto può succedere ma il segno 1 stasera non sembra in discussione. Il successo di Schick e compagni è in lavagna a 1.47 su Eplay24 e Sisal, a 1.45 su Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

