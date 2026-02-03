Serie A, il pronostico di Bologna-Milan: attenzione al primo tempo

Una sola vittoria in campionato nelle ultime 10 esibizioni. Sembra impossibile ma per il Bologna è proprio così con un bottino complessivo di soli 6 punti in 900 minuti che stride vistosamente con quanto fatto vedere dagli emiliani nelle precedenti 12 giornate (due sole sconfitte nelle prime 2 trasferte contro Roma e Milan più 3 pareggi e ben 7 vittorie).

Primo tempo in parità? La quota è interessante

Questa settimana l’ultimo posticipo del turno di campionato è in programma di martedì e così stasera (ore 20.45) tocca proprio al Bologna vedersela con il Milan che all’andata, a San Siro (come si ricordava un attimo fa), si era imposto per 1-0. Un Milan che, al contrario, ha perso soltanto una volta (all’esordio in serie A contro la Cremonese) collezionando per il resto 8 pareggi e tutte vittorie.

Con queste premesse non stupisce che i rossoneri siano al secondo posto in classifica a -8 dall’Inter capolista (che ovviamente ha già giocato) mentre il Bologna sia soltanto nono con un ritardo di 11 punti dal Como che al momento occupa l’ultimo posto utile per un posto in Europa il prossimo anno. S

ia Bologna che Milan hanno come Accoppiata Parziale/Finale più frequente la X/X (l’hanno collezionata 5 volte ciascuna) ma, soprattutto, hanno entrambe una vistosa predilezione per l’X al termine del primo tempo. Gli emiliani sono andati finora al riposo 13 volte con un risultato di parità, i rossoneri addirittura 14 volte.

Allora non sarebbe troppo azzardato provare a guardare anche stavolta in direzione dell’X al 45’: quota 2.10 su Eplay24 e Sisal, 2.08 su Elabet.