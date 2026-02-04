Copa del Rey, quarti di finale: il pronostico di Alaves-Real Sociedad

Segnano entrambe? Ecco a quanto è quotato l'esito Goal

I primi due impegni, contro formazioni di categoria inferiore potrebbero anche fare meno testo ma poi, nelle due successive, sono arrivati l’1-0 al Siviglia (nei sedicesimi) e il 2-0 al Rayo (negli ottavi). Adesso per l’Alaves c’è da superare l’ostacolo Real Sociedad che ha raggiunto questo turno facendo sicuramente un percorso più agevole anche se, dopo le prime due esibizioni contro avversarie di livello più basso, i sedicesimi sono stati superati battendo l’Eldense con la rete del 2-1 finale soltanto al 96’. Negli ottavi l’undici basco ha poi fatto fuori l’Osasuna ma ai rigori dopo essere stato sotto per 2-0 e aver pareggiato, anche stavolta, a tempo scaduto (92’).

In campionato l’Alaves ha 3 punti in meno rispetto alla Real Sociedad ma nello scontro diretto del 6 dicembre l’ha battuta con il punteggio di 1-0. Dopo quel match i baschi hanno disputato 9 partite senza perdere le ultime 8 e realizzando sempre almeno una rete. L’Alaves, nelle ultime 12 esibizioni, è invece rimasto a secco in 2 sole occasioni.

Nonostante le quote la pensino diversamente forse è il Goal che qui si lascia preferire. Almeno una rete per parte si gioca a 1.97 su Eplay24 e StarYes, a 1.90 su Sisal.