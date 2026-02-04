Tuttosport.com
Valencia-Athletic Bilbao, pronostico sull'Under/Over 2,5

Quarto di finale di Copa del Rey tra due squadre che hanno potuto beneficiare di un tabellone favorevole
2 min
Valencia-Athletic BilbaoCopa del Reyquote
Valencia-Athletic Bilbao, pronostico sull'Under/Over 2,5© EPA

L’altro quarto di finale di Copa del Rey in programma stasera (ore 21.00) mette di fronte Valencia e Athletic Bilbao che avevano avuto la fortuna di poter contare su un tabellone favorevole.

Massimo due reti al 90'? Ecco le migliori quote dell'Under 2,5

Nei turni precedenti hanno infatti affrontato formazioni che militano in categorie inferiori ma, anche così, l’Athletic ha avuto la necessità di disputare i supplementari per avere ragione (1-0), nei sedicesimi, dell’Ourense (sest’ultima in terza divisione) e , negli ottavi, di un Cultural Leonesa (4-3) che è terz’ultima ne LaLiga2.

Un cammino che non depone certo a favore dei baschi che anche in campionato non stanno brillando (sono senza vittoria da 6 turni di fila nei quali hanno messo insieme soltanto 2 punti).

Ne LaLiga anche il Valencia sta mostrando limiti vistosi ma, a parte il ko nell’ultima uscita a Siviglia contro il Betis, subito prima aveva collezionato 2 vittorie di fila contro Getafe e Espanyol.

Nelle ultime 14 partite il Valencia ha sempre realizzato almeno una rete, il Bilbao è riuscito nella stessa impresa soltanto nelle ultime 6.

Il precedente in campionato si è chiuso, al Mestalla, con un 2-0 per il Valencia... l’Under 2,5 sembra buono anche stasera.

Massimo due reti al 90' si giocano a 1.67 su Eplay24 e NetBet, a 1.72 su Sisal.

