Pronostico City-Newcastle: Guardiola vuole raggiungere l'Arsenal in finale di Efl Cup

All'Etihad si riparte dal 2-0 dell'andata in favore di Haaland e compagni
1 min
manchester city-newcastleEFL Cupquote
Pronostico City-Newcastle: Guardiola vuole raggiungere l'Arsenal in finale di Efl Cup© Getty Images

Il ritorno della seconda semifinale di Efl Cup per il Manchester City sembra soltanto una semplice formalità. I “Citizens” hanno infatti già vinto 2-0 a Newcastle nell’andata e adesso potranno anche solo amministrare il vantaggio accumulato a St.James’ Park.

Il City vince anche stasera? Ecco il parere dei bookie

L’undici di Guardiola non ha la regolarità di rendimento delle ultime stagioni ma il Newcastle riesce a fare ancora peggio. In Premier League il City è secondo mentre i “Magpies” viaggiano addirittura all’undicesimo posto e, reduci da un pareggio e due ko nelle ultime 3 giornate, non sembrano in grado di soffiare il posto in finale a Haaland e compagni.

Basterebbe anche l’X ma Il City prenota l’1: quota 1.76 su Eplay24 e Vincitu, 1.72 su Sisal. Sia il pareggio che il 2 rendono circa 4 volte la posta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

