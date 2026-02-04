Pronostico Inter-Torino, ecco un esito dalla quota interessante

Sulla carta il primo quarto di finale della Coppa Italia in programma stasera (ore 21.00) sembra dall’esito scontato. L’ Inter , capolista in campionato, sfida infatti il Torino che procede a corrente molto alternata e in campionato occupa una posizione abbastanza tranquilla ma più per i demeriti di chi sta dietro puttosto che per i meriti propri. Ecco il pronostico di Inter-Torino .

Pronostico Inter-Torino: si parte dal segno 1

I granata in questa competizione hanno raggiunto questo turno facendo progressivamente fuori Modena, Pisa e, soprattutto, la Roma vincendo per 3-2 nella Capitale andando per 3 volte in vantaggio (l’ultima al 90’). Un successo che rappresenta un campanello d’allarme per l’undici di Chivu che non può prendere sotto gamba l’impegno di stasera.

I nerazzurri sono entrati in gioco soltanto nel turno precedente dove hanno strapazzato per 5-1 il Venezia. Considerando tutte le competizioni l’Inter ha sempre realizzato almeno una rete nelle ultime 17 esibizioni con l’unica eccezione dello 0-1 contro il Liverpool in Champions. I granata non hanno nulla da perdere e questo potrebbe essere l’elemento della serata a loro favore.

Non si può prescindere, ovviamente, dal segno 1 con l’Over 2,5 in alternativa (vista anche la quota più interessante). La vittoria dell'Inter è quotata a 1.33 da Eplay24 e Lottomatica, a 1.27 da Bwin.

L'Over 2,5 si gioca a 1.64 su Eplay24 e Betsson, a 1.63 su Snai.