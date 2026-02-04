Tuttosport.com
Scommesse sul Festival di Sanremo 2026, cambia il favorito ed è un nome che sorprende

Un concorrente ha scavalcato Tommaso Paradiso e il duo Fedez-Masini nelle previsioni degli operatori: si tratta di...
3 min
Festival SanremoScommessequote
Scommesse sul Festival di Sanremo 2026, cambia il favorito ed è un nome che sorprende© ANSA

Mancano 20 giorni alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, kermesse canora che anche quest'anno vedrà Carlo Conti nelle vesti di conduttore e direttore artistico. Sull'Ariston verranno presentati 30 brani inediti, più 4 nuove proposte. Cinque serate di grande musica, accompagnate dalla domanda: chi vincerà il Festival di Sanremo? Ecco come sono cambiate le quote.

Vincente Sanremo, che sorpresa! Per i bookie vincerà...

In fase di apertura i gioco, i bookmaker avevano piazzato in cima alla lista dei favoriti Tommaso Paradiso e il duo inedito Fedez-Masini. Adesso è tutto ribaltato.

A guardare tutti dall'alto, almeno in lavagna, è Serena Brancale. L'artista pugliese presenterà "Qui con me": un brano intenso, dedicato alla madre scomparsa nel 2020. Una canzone destinata ad emozionare e che, secondo i bookie, può vincere: quota 3.50 su Eplay24, NetBet e Sisal. Tommaso Paradiso (6) e il duo Fedez/Masini (7) restano nei piani alti della graduatoria stilata dagli operatori dove si accomoda anche il rapper Sayf, una cui vittoria finale renderebbe 7 volte la posta.

Outfit Carlo Conti e squalifiche: le scommesse speciali su Sanremo

La scommessa sul "Vincente Sanremo" è la portata principale di un menu vastissimo. Si può infatti puntare anche sull'outfit della prima serata di Carlo Conti (il papillon è l'opzione più accreditata) e della co-conduttrrice Laura Pausini: dai capelli raccolti al colore del vestito, i bookie le hanno davvero pensate tutte.

Vale la pena evidenziare, infatti, che si può puntare anche sulla squalifica di un concorrente in gara, in memoria di quanto successo a Morgan nell'edizione del 2020.

Le quote in quest'ambito sono (comprensibilmente) alte per tutti, con un paio di "eccezioni". Si gioca a 33 la squalifica di Elettra Lamborghini come pure per Fedez/Masini. J-AX è bancato a 66, tutti gli altri sono dati a 100.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

