Pronostico Betis-Atletico Madrid, tra Under 2,5 e Over 2,5 si lascia preferire...

Da questa sfida uscirà il nome dell'ultima semifinalista della coppa nazionale spagnola
1 min
pronosticoBetis-Atletico MadridCopa del Rey
Pronostico Betis-Atletico Madrid, tra Under 2,5 e Over 2,5 si lascia preferire...

Giornata di coppa nazionale (la Copa del Rey) e di quarti di finale anche in Spagna dove, per conoscere il nome dell’ultima semifinalista, bisognerà attendere il fischio finale di Betis-Atletico Madrid in programma stasera alle ore 21.00.

Pronostico e quote Betis-Atletico: Under 2,5

Ne LaLiga i “Colchoneros” sono terzi con 45 punti, più avanti del Betis quinto con 10 lunghezze in meno. Nel match di campionato, a Siviglia, l’Atletico si è imposto per 2-0.

Un Under 2,5 che potrebbe tranquillamente tornare a farsi vedere in questa riedizione della stessa sfida. Massimo due reti al 90' si giocano a 1.92 su Eplay24 e NetBet, a 1.90 su Sisal.

Tutte le news di Scommesse

