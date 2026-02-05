Tuttosport.com
Pronostico Strasburgo-Monaco, ottavo di finale che promette spettacolo

In Coppa di Francia si affrontano due squadre che vanno a segno con una certa frequenza
3 min
Strasburgo-MonacoquoteCoppa di Francia
Pronostico Strasburgo-Monaco, ottavo di finale che promette spettacolo© EPA

Marsiglia e Reims già si sono qualificate ai quarti ma il quadro degli ottavi deve essere ancora completato. E allora stasera la Coppa di Francia propone un’altra delle sue sfide con lo Strasburgo chiamato ad ospitare il Monaco, primo vero scontro impegnativo per due formazioni che sono arrivate fin qui eliminando squadre di categoria inferiore.

Pronostico Strasburgo-Monaco, ecco chi può meritare fiducia

In campionato lo Strasburgo, reduce dal ko con il Psg (1-2), occupa la settima posizione con 30 punti all’attivo. Tre in più del Monaco che è però reduce dalla vittoria (4-0) sul Rennes.

Se poi si considerano tutte le competizioni (quindi anche la Conference League) lo Strasburgo riesce ad andare a segno almeno una volta da ben 9 partite a questa parte (prima della sconfitta con il Psg aveva infilato una serie di 6 vittorie e 2 pareggi). Il Monaco ha fatto praticamente il contrario. Ha battuto (1-0) il Psg a inizio dicembre scorso ma poi ha collezionato 4 sconfitte e un pareggio prima di tornare a vincere con il Rennes all’ultima uscita. Le due squadre si sono incontrate, giocando però nel Principato, alla terza giornata di Ligue 1 e i monegaschi, in quella occasione, si sono imposti per 3-2. Con il passare del tempo le cose sono un po’ cambiate e adesso, in sintonia con le quote, è lo Strasburgo a meritare un pizzico di fiducia in più con il Goal che, uscito a suo tempo, potrebbe tornare a farsi vedere anche stasera. Almeno una rete per parte si gioca a 1.48 su Eplay24 e Betsson, a 1.52 su Sisal.

La vittoria dello Strasburgo è quotata a 2.35 da Eplay24, NetBet e Sisal.

