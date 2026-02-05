Tuttosport.com
Atalanta-Juventus, il pronostico della sfida di Coppa Italia tra Palladino e Spalletti

Partita dall'esito incerto a Bergamo, ecco l'esito che sembra adatto per risolvere il rebus
Amedeo Paioli
2 min
Atalanta-Juventuscoppa italiapronostico
Atalanta-Juventus, il pronostico della sfida di Coppa Italia tra Palladino e Spalletti© Marco Canoniero

Di quattro la prima è già andata in archivio (Inter-Torino di ieri) e stasera tocca alla seconda delle sfide di Coppa Italia utili a completare il quadro delle semifinaliste della competizione.

Pronostico Atalanta-Juve: esito Goal

Uno dei posti a disposizione se lo contenderanno Atalanta e Juventus, due formazioni che hanno cambiato allenatore in corsa migliorando decisamente gioco, prestazioni e risultati.

In campionato i bianconeri sono risaliti fino al quarto posto in classifica (impensabile fino al ko con la Lazio del 26 ottobre scorso quando in panchina sedeva ancora Igor Tudor) mentre Raffaele Palladino, che ha rilevato Juric alla guida dei bergamaschi, ha invertito la rotta della “Dea” mettendo insieme la bellezza di 10 vittorie e 2 pareggi nelle 17 gare (tra tutte le competizioni) fin qui disputate. I nerazzurri sono arrivati a giocare questo quarto di finale eliminando, con il punteggio di 4-0, il Genoa negli ottavi mentre la “Vecchia Signora”, nel turno precedente, ha avuto la meglio (2-0) sull’Udinese. Qualche eccezione c’è ma, in linea di massima, sia Atalanta che Juventus almeno una rete riescono a realizzarla con una certa regolarità.

Una regolarità che potrebbe trovare conferma anche stasera e che, in presenza di un match dall’esito incerto, permetterebbe di assegnare al Goal il ruolo di soluzione del rebus.

L'ipotesi che in Atalanta-Juve ci sia almeno una rete per parte vale 1.75 per Sisal, 1.70 per Eplay24 ed Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

