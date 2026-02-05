Pronostico Verona-Pisa, al Bentegodi si salvi chi può!

Due sole vittorie dopo 23 partite per il Verona , una sola invece per il Pisa . Numeri leggermente differenti che però, alla fine, fanno lo stesso totale: 14 punti per i veneti e 14 punti per i toscani (che hanno evidentemente pareggiato 3 incontri in più rispetto ai gialloblù) uguale... ultimo posto in classifica per entrambe con 3 lunghezze in meno rispetto alla Fiorentina terz'ultima e 4 rispetto al Lecce quart'ultimo (le altre sono decisamente più lontane).

Verona-Pisa, parità al riposo? Le quote dell'X primo tempo

Un'altra analogia, oltre ai punti, riguarda il cambio di allenatore. Sia il Verona che il Pisa hanno esonerato il loro tecnico al termine dell'ultimo match e così da questa sera Paolo Sammarco siederà sulla panchina gialloblù al posto di Paolo Zanetti e Oscar Hiljemark su quella nerazzurra al posto di Alberto Gilardino. Come spesso accade il calendario ci mette lo zampino e propone proprio la drammatica sfida salvezza Verona-Pisa, un match che nessuna delle due può permettersi di perdere e che, in caso di pareggio, praticamente significherebbe sconfitta per entrambe.

I due attacchi sono stati finora poco prolifici (18 reti il Verona, 19 il Pisa, tra i peggiori del torneo) mentre le difese sono state ultra bucate (41 reti al passivo i veneti, 40 i toscani, nessun'altra squadra ne ha incassate di più) e, nonostante la necessità di vincere, tutto lascia pensare ad una gara cauta con un primo tempo di studio e che si decida, magari, nel finale.

Stuzzica l'X primo tempo: un esito offerto a 2.00 da Eplay24, a 1.97 da Snai e a 1.95 da Bwin.