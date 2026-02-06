Tuttosport.com
Pronostici Premier League, in Leeds-Nottingham Forest c'è un esito intrigante e ben pagato

Come in Serie A anche in Premier League il turno di campionato inizia con un match che riguarda la zona salvezza
Pronostici Premier League, in Leeds-Nottingham Forest c'è un esito intrigante e ben pagato© Getty Images

Come in Serie A anche nell’anticipo di Premier League sono di fronte due squdre che hanno gli stessi punti in classifica (26) ma con la differenza che sia Leeds che Nottingham Forest vantano un leggero vantaggio (6 lunghezze) dal West Ham terz’ultimo.

Almeno tre reti totali? Le migliori quote dell'Over 2,5

Il Forest viene da 2 vittorie esterne consecutive mentre il Leeds ha subìto soltanto 2 ko nell’arco delle ultime 11 esibizioni. L’Over 2,5 vale doppio, potrebbe valere la pena provarlo.

Per la precisione: 2.02 per Eplay24 e StarYes, su Sisal l'offerta sale a 2.10.

