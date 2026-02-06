Tuttosport.com
Il pronostico di Celta-Osasuna: ecco chi è favorito secondo i bookie

L'analisi dell'anticipo della 23ª giornata di Liga
2 min
Celta-Osasunaquotepronostico
Il pronostico di Celta-Osasuna: ecco chi è favorito secondo i bookie© Getty Images

Nove giornate (le prime nove) senza vincere neanche una partita (con 7 pareggi e 2 sconfitte). Il campionato del Celta quest’anno è iniziato così ma poi c’è stata la svolta. L’undici di Vigo, alla decima esibizione, è andato a giocare a Pamplona contro l’Osasuna vincendo 3-2. E da allora sono arrivate altre 7 vittorie e 2 pareggi (ci sono scappati anche 3 ko) che hanno fatto balzare il Celta al settimo posto in classifica, un punto in meno dell’Espanyol e due rispetto al Betis, ovvero le due squadre che al momento andrebbero in Conference League e Europa League.

Vince il Celta? Ecco cosa dicono le quote

Nell’anticipo di stasera all’Estadio de Balaidos arriva proprio l’Osasuna che in campionato si trova un paio di posizioni più in basso ma con 7 lunghezze in meno rispetto al Celta.

Il cammino dell’Osasuna più irregolare e a singhiozzo di come è stato finora non poteva risultare. Il primo successo in trasferta per la formazione di Pamplona è arrivato un paio di turni fa in casa del Rayo dopo dieci tentativi (8 sconfitte e due pareggi) nell’arco dei quali ha collezionato 8 Under 2,5 e altrettanti NoGoal. Per la cronaca sono 8 anche gli Under 2,5 casalinghi fatti contare fin qui dal Celta.

Nelle ultime tre esibizioni l’Osasuna ha invece chiuso con tre Goal e 3 Over 2,5 e forse, stasera, si potrebbe tornare all’antico. Sulla carta è il segno 1 che si lascia preferire ma, in alternativa o in abbinamento, si potrebbero prendere in considerazione proprio l’Under 2,5 e/o il NoGoal. Uno sguardo alle quote.

La vittoria del Celta è quotata a 1.98 da Eplay24 e Betsson, a 1.95 da Sisal. L'Under 2,5 è reperibile mediamente a 1.65 mentre il No Goal rende circa 1.75 volte la posta.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

