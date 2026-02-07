Pronostico Frosinone-Venezia, Stroppa difende il primo posto in classifica dall'assalto laziale

Era nell’aria e si è materializzato. Cosa? Il sorpasso del Venezia ai danni del Frosinone in vetta alla classifica . I laziali hanno però subito la chance del controsorpasso. E potranno farlo in casa, dove hanno perso solo contro il Monza , collezionando poi sette vittorie e due pareggi. Ecco il pronostico di Frosinone-Venezia , sfida al vertice programma sabato 7 febbraio alle ore 15.00.

Attacchi super, segnano entrambe? Ecco le quote

Il Venezia di Stroppa ha vinto soffrendo contro la Carrarese, per i lagunari si è trattato del decimo successo nelle ultime undici giornate. L'unica squadra che al momento sembra poter fermare la corsa di Adorante e compagni è il Frosinone di Alvini, che però contro il Venezia ha rimediato un pesante 0-3 nel girone d'andata. Nell'ultima giornata i laziali hanno pareggiato 1-1 sul campo dell'Entella, trovando il gol del pareggio nei minuti di recupero della ripresa.

Il Venezia in campionato ha realizzato 44 reti contro le 40 del Frosinone: è proprio la forza dei due attacchi, i migliori del torneo cadetto, che fa propendere i bookie per gli esiti Goal e Over 2,5.

L'ìipotesi che allo "Stirpe" entrambe le squadre andranno a segno è quotata a 1.58 da Eplay24, a 1.55 da Bwin e a 1.53 da Snai. L'Over 2,5 è proposto a 1.72 da Eplay24, a 1.70 da Snai e a 1.65 da Bwin.