Pronostico Liverpool-Manchester City, show ad Anfield? Ecco le quote della combo

Nell'ultimo turno i Reds hanno battuto nettamente il Newcastle, solo un pari per Guardiola in casa del Tottenham
2 min
Liverpool-Manchester CityPremier Leaguepronostico
Pronostico Liverpool-Manchester City, show ad Anfield? Ecco le quote della combo© EPA

La 25ª giornata di Premier League regala la partitissima Liverpool-Manchester City, Salah contro Haaland (ma non solo). Nell'ultima di campionato i Reds hanno battuto 4-1 il Newcastle mentre i Citizens hanno sprecato un doppio vantaggio contro il Tottenham: 2-2 il finale. Ecco quote e pronostico di Liverpool-Manchester City, in programma domenica 8 febbraio alle 17.30.

Combo Goal+Over 2,5: ecco le quote

Il Liverpool sta risalendo la china ed è in corsa per un posto nella prossima Champions. Nelle ultime 12 giornate Salah e compagni hanno perso solo contro il Bournemouth, pareggiando poi sei volte e vincendo in cinque occasioni. Uno score non da Liverpool "dei bei tempi" ma anche le altre di passi falsi ne stanno commettendo parecchi.

Manchester City compreso, che in campionato ha vinto solo una delle ultime sei gare giocate (contro il fanalino di coda Wolverhampton). Curiosità, in occasione di queste sei sfida i Citizens hanno fatto registrare un solo Over 2,5, nella sfida dello scorso weekend contro il Tottenham.

Si tratta di una sfida tra formazioni dal rendimento recente assolutamente identico con 1 vittoria, 4 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 6 giornate. Entrambe hanno bisogno di vincere e faranno di tutto per riuscirci... Over 2,5 e Goal si candidano autorevolmente all’uscita. La combo che lega i due esiti di scommessa è offerta a 1.70 da Eplay24 e StarYes, a 1.75 da Sisal.

