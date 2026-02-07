Pronostico Bologna-Parma, una combo per il delicato derby emiliano

Cuesta per la salvezza, Italiano per non precipitare ulteriormente in classifica. Nel derby d'Emilia non sono ammessi passi falsi: ecco quote e pronostico di Bologna-Parma , lunch match di domenica 8 febbraio alle 12.30.

Pronostico: Bologna imbattuto e...

Si tratta del terzo confronto stagionale tra le due squadre, nei due precedenti ha sempre vinto il Bologna: 3-1 al Tardini e 2-1 al Dall'Ara, in Coppa Italia. In campionato la squadra di Italiano viene da tre sconfitte di fila e nelle ultime 11 giornate ha vinto solo contro il Verona.

Non sta certo meglio il Parma, che ha rimediato due pesanti sconfitte da Atalanta e Juventus. In trasferta, però, i ducali hanno sfornato buone prestazioni e ottenuto punti preziosi. Prima del "poker" subìto a Bergamo, l'ultimo ko esterno del Parma risaliva al 29 ottobre, 2-1 in casa della Roma.

In sede di pronostico sono diversi gli elementi di cui tener conto. La delicatezza di una sfida del genere (derby), le difficoltà offensive dei ducali (solo 7 gol segnati fuori casa) e un Bologna che al Dall'Ara vuole tornare a fare risultato. Più che il segno 1, raccomandato dalle quote, l'opzione da segnalare è 1X+Multigol 1-3, in grado di coprire un ventaglio più ampio di risultati.

Una combo offerta a 1.70 da Eplay24 e Vincitu, a 1.60 da Sisal.