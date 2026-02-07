Tuttosport.com
Fiorentina-Torino, il pronostico: Vanoli cerca punti salvezza contro la sua ex squadra

Le quote del match in programma sabato sera al Franchi
Federico Vitaletti
3 min
Fiorentina-Torino, il pronostico: Vanoli cerca punti salvezza contro la sua ex squadra

Il terzo match in ordine temporale della 24ª giornata di Serie A si gioca sabato sera (ore 20.45) al Franchi. La Fiorentina di Vanoli ospita il Torino, con l'allenatore viola che ritrova la sua ex squadra. Un successo permetterebbe ai toscani di scavalcare momentaneamente il Lecce, che domenica ospiterà l'Udinese. Ecco il pronostico di Fiorentina-Torino.

Fiorentina-Torino, pronostico "Multigol Casa" e non solo...

La Fiorentina ha bisogno di punti dopo le recenti sconfitte rimediate contro Cagliari e Napoli. Al contrario, il Toro ha interrotto una striscia di quattro ko di fila battendo 1-0 il Lecce.

Osservando le statistiche, si nota un comune feeling con l'esito Over 2,5. Mentre però i viola gradiscono il Goal, centrato tra l'altro nelle ultime cinque partite, i granata sono più affezionati al No Goal, visto in 8 trasferte su 11. C'è poi un altro dato di cui tener conto in sede di pronostico su Fiorentina-Torino.

Dalla 18ª giornata in poi, Gudmundsson e compagni hanno sempre segnato una o due reti. Volendo dar peso a questa indicazione, si può provare il Multigol Casa 1-2: 1.64 la quota di Eplay24 e NetBet, 1.60 l'offerta di Sisal.

Un'ultima annotazione per sottolineare un "ritardo" statistico. Il Torino, insieme a Inter e Napoli, è rimasta l'unica squadra a non aver ancora fatto registrare l'1-1 in questo campionato.

In Fiorentina-Torino il risultato esatto 1-1 è quotato a 7.00 da Eplay24, a 6.50 da BetFlag e Planetwin.

