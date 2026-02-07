Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostico Juventus-Lazio, una combo per la sfida tra Spalletti e Sarri

I biancocelesti cercano continuità dopo la vittoria sul Genoa, i bianconeri vogliono archiviare la delusione per l'eliminazione dalla Coppa Italia
2 min
Juventus-LaziopronosticoSpalletti
Pronostico Juventus-Lazio, una combo per la sfida tra Spalletti e Sarri© LAPRESSE

Svanito uno dei tre obiettivi stagionali, la Coppa Italia, la Juventus di Spalletti vuole ripartire in campionato dove è attesa dalla sfida contro la Lazio di Sarri, ex allenatore dei bianconeri (2019/2020). Ecco il pronostico di Juventus-Lazio, in programma domenica 8 febbraio alle 20.45.

Juve-Lazio, si parte dalla 1X

In questo campionato la Juventus non ha ancora perso in casa (7 vittorie e 4 pareggi) e nelle ultime due esibizioni interne ha battuto nettamente Cremonese (5-0) e Napoli (3-0).

Di fronte i bianconeri avranno una Lazio che fatica a segnare ma che si distingue per l'elevato numero di clean sheet: 11 finora contro i 9 fatti registrare dalla Juventus.

Merita risalto il fatto che, con la Lazio in campo, l'1 primo tempo non si veda da 11 giornate consecutive: si è visto eccome, nel periodo considerato, l'X al riposo che conta ben 9 uscite.

I bookie vedono Spalletti nettamente favorito contro Sarri. Il segno 1 si gioca a 1.45 su Snai, a 1.47 su Bwin e a 1.48 su Eplay24. Il pareggio può toccare quota 4.25, il 2 della Lazio è proposto a 7.

Il pronostico di Juve-Lazio è la combo 1X+Multigol 2-4: bianconeri imbattuti e numero di reti compreso tra 2 e 4. Un'opzione quotata a 1.67 da Eplay24 e NetBet, a 1.57 da Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS