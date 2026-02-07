Pronostico Juventus-Lazio, una combo per la sfida tra Spalletti e Sarri

Juve-Lazio, si parte dalla 1X

In questo campionato la Juventus non ha ancora perso in casa (7 vittorie e 4 pareggi) e nelle ultime due esibizioni interne ha battuto nettamente Cremonese (5-0) e Napoli (3-0).

Di fronte i bianconeri avranno una Lazio che fatica a segnare ma che si distingue per l'elevato numero di clean sheet: 11 finora contro i 9 fatti registrare dalla Juventus.

Merita risalto il fatto che, con la Lazio in campo, l'1 primo tempo non si veda da 11 giornate consecutive: si è visto eccome, nel periodo considerato, l'X al riposo che conta ben 9 uscite.

I bookie vedono Spalletti nettamente favorito contro Sarri. Il segno 1 si gioca a 1.45 su Snai, a 1.47 su Bwin e a 1.48 su Eplay24. Il pareggio può toccare quota 4.25, il 2 della Lazio è proposto a 7.

Il pronostico di Juve-Lazio è la combo 1X+Multigol 2-4: bianconeri imbattuti e numero di reti compreso tra 2 e 4. Un'opzione quotata a 1.67 da Eplay24 e NetBet, a 1.57 da Sisal.