Atalanta-Cremonese, quanti gol segna la Dea? Ecco il pronostico

Pronostico Atalanta-Cremonese: Multigol Casa 2-4

Più impari di così questo derby lombardo non potrebbe essere, almeno sulla carta. La crisi dei grigiorossi è anche in attacco visto che in ben 8 delle ultime 9 giornate Vardy e compagni sono rimasti a secco. Un Vardy che nel match del girone d'andata disputato allo Zini firmò il gol del vantaggio, poi pareggiato da Brescianini (oggi alla Fiorentina).

L'Atalanta gioca bene, macina punti ed è anche difficile segnarle: in sei delle ultime otto giornate di campionato, la porta difesa dall'ottimo Carnesecchi è rimasta imbattuta.

Pochi dubbi per i bookmaker: vincerà l'Atalanta. Il segno 1 è proposto a 1.37 da Eplay24, a 1.36 da Sisal e a 1.35 da Elabet. Il pareggio rende 5 volte la posta, il 2 della Cremonese è in lavagna a 8. Curiosità: l'Atalanta in casa non ha ancora mai segnato tre reti esatte (lo ha fatto in Coppa Italia contro la Juve).

Il Multigol Casa 2-4 è un esito di scommessa a cui sono attribuite quote comprese tra 1.60 e 1.65.