Atalanta-Cremonese, quanti gol segna la Dea? Ecco il pronostico

A differenza della scorsa settimana (con Bologna-Milan di martedì), il weekend di Serie A si chiude lunedì con due anticipi. Il primo si gioca alle 18.30: alla New Balance Arena di Bergamo la lanciatissima Dea di Palladino, che ha conquistato le semifinali di Coppa Italia battendo 3-0 la Juventus, ospita la squadra di Nicola che non vince da nove giornate consecutive. Ecco il pronostico di Atalanta-Cremonese.
Pronostico Atalanta-Cremonese: Multigol Casa 2-4
Più impari di così questo derby lombardo non potrebbe essere, almeno sulla carta. La crisi dei grigiorossi è anche in attacco visto che in ben 8 delle ultime 9 giornate Vardy e compagni sono rimasti a secco. Un Vardy che nel match del girone d'andata disputato allo Zini firmò il gol del vantaggio, poi pareggiato da Brescianini (oggi alla Fiorentina).
L'Atalanta gioca bene, macina punti ed è anche difficile segnarle: in sei delle ultime otto giornate di campionato, la porta difesa dall'ottimo Carnesecchi è rimasta imbattuta.
Pochi dubbi per i bookmaker: vincerà l'Atalanta. Il segno 1 è proposto a 1.37 da Eplay24, a 1.36 da Sisal e a 1.35 da Elabet. Il pareggio rende 5 volte la posta, il 2 della Cremonese è in lavagna a 8. Curiosità: l'Atalanta in casa non ha ancora mai segnato tre reti esatte (lo ha fatto in Coppa Italia contro la Juve).
Il Multigol Casa 2-4 è un esito di scommessa a cui sono attribuite quote comprese tra 1.60 e 1.65.