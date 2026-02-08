Pronostico Roma-Cagliari, vietato fare "tris" per Gasperini

Pronostico Roma-Cagliari: occhio alla combo

Per la seconda volta in questo campionato, la Roma ha inanellato due gare di fila senza vincere. Logico che Gasperini voglia evitare il tris, che vorrebbe dire perdere terreno da Napoli e Juve nella corsa Champions. I giallorossi hanno in scia sei Under 2,5 e nell'ultima gara casalinga hanno pareggiato 1-1 col Milan, primo e unico segno X in questo campionato.

Il Cagliari, al contrario, ha una striscia aperta di 6 Over 2,5 consecutivi lontano dalla Sardegna.

Pisacane può contare su diversi uomini in gran forma come Mazzitelli e Kilicsoy, con il giovane Palestra che sta brillando praticamente da inizio stagione. Insomma, sfida delicata per la Roma che comunque, i bookie, vedono favorita. Il segno 1 finale si gioca a 1.47 su Eplay24 a 1.46 su Bwin, a 1.45 su Bet365.

Il Cagliari in trasferta ha perso 5 volte, con i seguenti risultati: 0-1, 0-2 (due volte, una delle quali contro la Lazio), 1-2 (due volte) e 0-3. Tutte opzioni comprese nella combo 1+Multigol 1-3, che in Roma-Cagliari pagherebbe 1.94 su Eplay24 e Vincitu, 1.95 su Sisal.