Pronostico Roma-Cagliari, vietato fare "tris" per Gasperini

Pisacane senza pressione all'Olimpico dopo aver vinto tre partite di fila, la prima delle quali contro la Juventus di Spalletti
2 min
Pronostico Roma-Cagliari, vietato fare "tris" per Gasperini

All'andata Cagliari-Roma finì 1-0 con gol di Gaetano. Un monito per i giallorossi di Gasperini, che lunedì sera (alle 20.45) affrontano all'Olimpico la squadra di Pisacane, reduce da tre vittorie consecutive che ne certificano il miglior momento da inizio campionato. Ecco quote e pronostico di Roma-Cagliari.

Pronostico Roma-Cagliari: occhio alla combo

Per la seconda volta in questo campionato, la Roma ha inanellato due gare di fila senza vincere. Logico che Gasperini voglia evitare il tris, che vorrebbe dire perdere terreno da Napoli e Juve nella corsa Champions. I giallorossi hanno in scia sei Under 2,5 e nell'ultima gara casalinga hanno pareggiato 1-1 col Milan, primo e unico segno X in questo campionato.

Il Cagliari, al contrario, ha una striscia aperta di 6 Over 2,5 consecutivi lontano dalla Sardegna.

Pisacane può contare su diversi uomini in gran forma come Mazzitelli e Kilicsoy, con il giovane Palestra che sta brillando praticamente da inizio stagione. Insomma, sfida delicata per la Roma che comunque, i bookie, vedono favorita. Il segno 1 finale si gioca a 1.47 su Eplay24 a 1.46 su Bwin, a 1.45 su Bet365.

Il Cagliari in trasferta ha perso 5 volte, con i seguenti risultati: 0-1, 0-2 (due volte, una delle quali contro la Lazio), 1-2 (due volte) e 0-3. Tutte opzioni comprese nella combo 1+Multigol 1-3, che in Roma-Cagliari pagherebbe 1.94 su Eplay24 e Vincitu, 1.95 su Sisal.

