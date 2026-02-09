Tuttosport.com
Porto-Sporting Lisbona, il pronostico: prima contro seconda

Sfida al cardiopalma al "do Dragao", l'undici di Lisbona ha 4 punti in meno rispetto alla capolista
1 min
Porto-SportingpronosticoCampionato portoghese
Porto-Sporting Lisbona, il pronostico: prima contro seconda© EPA

Nel campionato portoghese il Porto è primo con 55 punti, lo Sporting secondo con 51 e stasera il calendario propone un Porto-Sporting al cardiopalma. Ecco il pronostico della sfida al vertice: al "do Dragao" fischio d'inizio alle 20.45.

Segnano entrambe? Le quote dei bookie per l'esito Goal

La capolista è reduce da un’inatteso ko contro il modesto Casa Pia, un ko che ha permesso allo Sporting (vittorioso) di ridurre le distanze.

In tutte le competizioni l’undici di casa, dall’inizio della stagione, non è andato in rete solo un paio di volte, quello ospite ha invece sempre segnato almeno una volta.

Obbligatorio il Goal, quotato a 1.84 da Eplay24, a 1.80 da Snai, a 1.75 da Eurobet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

