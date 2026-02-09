Pronostico Villarreal-Espanyol, tre punti per allontanare la crisi

Il posticipo de LaLiga si apre con una considerazione di base. Qualcosa a Villarreal e Espanyol nell’ultimo periodo deve essere accaduto. Per una lo stop è stato pressoché totale (un solo punto nelle ultime 5 partite per l’Espanyol lascia tutti senza parole) mentre per l’altra... quasi (il Villarreal viene da 2 ko e un pareggio nelle ultime 3 esibizioni).