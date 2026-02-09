Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostico Napoli-Como, le quote del match tra Conte e Fabregas

Chi vince raggiunge l'Inter di Chivu in semifinale di Coppa Italia
Amedeo Paioli
2 min
Napoli-Comoquotepronostico
Pronostico Napoli-Como, le quote del match tra Conte e Fabregas© Marco Canoniero

Chi vince stasera trova l'Inter in semifinale. La sfida tra Napoli e Como è fondamentale per arrivare alla conquista del trofeo, il secondo stagionale per gli azzurri (dopo la Supercoppa), il primo per i lariani. Ecco il pronostico di Napoli-Como.

Vince il Napoli? Le migliori quote per il segno 1

Il Napoli è reduce dalla vittoria in extremis a Marassi (3-2) contro il Genoa e continua a dover fare i conti con gli infortuni. Al Ferraris anche McTominay ha dovuto lasciare il campo e stasera Antonio Conte dovrà nuovamente fare ricorso alle sue doti di prestigiatore per trovare la formula giusta, in grado di tenere testa (e superare) la banda "terribile" organizzata da Cesc Fabregas che, almeno finora, è riuscita a mettere in difficoltà chiunque.

in campionato, era il primo novembre, sempre al Maradona le due squadre chiusero il match a reti inviolate. Uno 0-0 che il Como ha fatto registrare anche nell'ultimo impegno di campionato, due settimane fa, contro l'Atalanta.

Nel weekend appena concluso Nico Paz e compagni hanno riposato (la sfida contro il Milan è stata rinviata al 18 febbraio) e questo potrebbe essere un piccolo vantaggio a loro favore. Il Napoli, se finalmente riuscirà a non fare regali agli avversari, pur rimaneggiato, dovrebbe farcela. Per le quote l'1 è il segno più probabile ma è in lavagna con un premio esagerato. Proprio per questo forse varrebbe la pena provarlo.

La vittoria dei partenopei al 90' è offerta a 2.48 da Eplay24 e NetBet, a 2.50 da Vincitu. Sia il pareggio che il 2 del Como pagano circa 3 volte la posta.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS