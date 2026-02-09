Pronostico Napoli-Como, le quote del match tra Conte e Fabregas

Chi vince stasera trova l' Inter in semifinale. La sfida tra Napoli e Como è fondamentale per arrivare alla conquista del trofeo, il secondo stagionale per gli azzurri (dopo la Supercoppa), il primo per i lariani. Ecco il pronostico di Napoli-Como .

Vince il Napoli? Le migliori quote per il segno 1

Il Napoli è reduce dalla vittoria in extremis a Marassi (3-2) contro il Genoa e continua a dover fare i conti con gli infortuni. Al Ferraris anche McTominay ha dovuto lasciare il campo e stasera Antonio Conte dovrà nuovamente fare ricorso alle sue doti di prestigiatore per trovare la formula giusta, in grado di tenere testa (e superare) la banda "terribile" organizzata da Cesc Fabregas che, almeno finora, è riuscita a mettere in difficoltà chiunque.

in campionato, era il primo novembre, sempre al Maradona le due squadre chiusero il match a reti inviolate. Uno 0-0 che il Como ha fatto registrare anche nell'ultimo impegno di campionato, due settimane fa, contro l'Atalanta.

Nel weekend appena concluso Nico Paz e compagni hanno riposato (la sfida contro il Milan è stata rinviata al 18 febbraio) e questo potrebbe essere un piccolo vantaggio a loro favore. Il Napoli, se finalmente riuscirà a non fare regali agli avversari, pur rimaneggiato, dovrebbe farcela. Per le quote l'1 è il segno più probabile ma è in lavagna con un premio esagerato. Proprio per questo forse varrebbe la pena provarlo.

La vittoria dei partenopei al 90' è offerta a 2.48 da Eplay24 e NetBet, a 2.50 da Vincitu. Sia il pareggio che il 2 del Como pagano circa 3 volte la posta.